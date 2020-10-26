ما تأثير كورونا على تعاطي المخدرات في العالم؟

2020/10/26 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أعلنت المديرة التنفيذية لإدارة الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة، غادة والي، اليوم الاثنين، أن تعاطي الماريجوانا بغرض الاستجمام ازداد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد انخفض تعاطي الكوكاين وإكستازي.

وقالت والي لوكالة “سبوتنيك”: “تناول الماريجوانا لأغراض غير طبية ازداد خلال جائحة فيروس كورونا، وفي نفس الوقت، “إكستازي إم دي إم إيه” كوكايين انخفض.



الدراسة تستمر، والمعني بها قسمنا للبحوث وهو يتعاون مع الكثير من المراكز التي لديها صورة واضحة عن كيفية تأثير الجائحة على سوق المخدرات”.

وتحدثت والي عن دراسة حول الإتجار بالمخدرات أجريت في أيار/مايو – حزيران/يونيو، حيث حاولت الأمم المتحدة فهم ما يحدث في السوق.



واتضح أن الصورة مختلطة: في مكان ما هناك انتعاش، في مكان ما ركود.

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد (مقاطعة هوبي).



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في الـ11 من آذار/مارس فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19” جائحة.



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