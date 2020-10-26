بارزاني يبحث مع كوبسي التنسيق المشترك ودعم البيشمركة

2020/10/26 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، كيفن كوبسي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البيشمركة والتحالف الدولي.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان إن ” رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم الاثنين وفداً من قوات التحالف الدولي برئاسة نائب قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن كوبسي”.

وبحسب البيان، بحث الطرفان، “آخر مستجدات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي”.

وأضاف، “تم التشديد على مواصلة تدريب وتقديم الدعم لقوات البيشمركة لمواجهة تهديدات إرهابيي داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى، وحماية الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان”.

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