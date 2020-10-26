ترامب يعد قائمة طويلة لاقالة مسؤولين في حال فوزه

2020/10/26 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لموقع اكسيوس الامريكي ، الاثنين، أن الرئيس الامريكي يعد قائمة طويلة من المقالين في ادارته في حال فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” القائمة تضم مسؤولين كبار في الادارة الامريكية منهم وزير الدفاع مارك اسبر ومديرة وكالة الاستخبارات الامريكية جين هاسبل ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية كريستوفر راي “.

واضاف ان ” تقرير الصحيفة الذي ظهر بعنوان قائمة اعدام ترامب بانه إذا فاز الرئيس ترامب بإعادة انتخابه ، فسوف يتحرك على الفور لإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ويتوقع أيضًا أن يحل محل مدير وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل ووزير الدفاع مارك إسبر وقد تمت مناقشة مصير هؤلاء المسؤولين مع الرئيس “.

وتابع أن ” قائمة البدائل اطول بكثير من قائمة الاقالة لكن هذه هي أولويات ترامب ” مشيرا الى أن ” راي وهاسبيل محتقران ولا يثق بهما عالميا تقريبا في الدائرة الداخلية لترامب.



وقال أحد المسؤولين إنه كان سيطرد كليهما بالفعل ، لولا الصداع السياسي المتعلق بانتخابات الثالث من تشرين الثاني المقبل “.

واوضح التقرير أن ” ترامب يحاول في الولاية الثانية في حال فوزه ابعاد أي شخص يرى أنه يقيده من سن السياسات المرغوبة أو ملاحقة الأعداء المتصورين، فيما يمكن أن تكون هناك تغييرات في الوزارات الاخرى، فلم لم يُعجب الرئيس أبدًا بوزيرة التعليم بيتسي ديفوس ، على سبيل المثال”.

واشار الى أن” اثنين من مسؤولي البيت الأبيض كشفا ، إن كريس ليدل ، نائب رئيس موظفي ترامب لتنسيق السياسات ، يرأس الجهود الانتقالية للبيت الأبيض ، بما في ذلك فحص مسؤولي الحكومة الجدد المحتملين”.



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