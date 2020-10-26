"هيونداي" تسجل خسائر تتجاوز 297 مليون دولار في الربع الثالث

2020/10/26 | 15:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "هيونداي" خسائر بأكثر من 297 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بفعل التكاليف المتعلقة بقضايا جودة المحرك وعمليات الاستدعاء.

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