كردستان العراق.. تفاصيل إحباط

2020/10/26 | 15:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، "إحباط مخطط كبير لاستهداف البعثات الأجنبية واغتيال مسؤولين حكوميين وشبكة تجسس"، في قضية من عدة أجزاء.

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