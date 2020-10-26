رونالدو يحتفل بطريقته الخاصة بفوز ريال مدريد على برشلونة

2020/10/26 | 15:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة خاصة، بفوز فريقه السابق ريال مدريد على غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

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