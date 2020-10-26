حقوق الإنسان تكشف عن إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات الأمس

2020/10/26 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات سابقة في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الإثنين، عن إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس في عموم المحافظات التي شهدت خروج الاحتجاجات فيها.

وذكرت المفوضية في بيان، اليوم، 26 تشرين الأول 2020، ان "فرقها تواصل رصدها للتظاهرات الحاصلة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، كما ان المفوضية تعبر عن قلقها واسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين في بغداد".

وأضاف البيان أن "حصيلة التظاهرات بلغت (31) مصابا من المتظاهرين اضافة الى اصابة وجرح (138) منتسبا من القوات الامنية بينهم (7) ضباط إضافة الى إصابة متظاهر ومنتسب في محافظة الديوانية ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق اصابة (32) متظاهرا و(139) منتسبا نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولوتوف تجاه القوات الامنية اضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، اضافة الى الحاق اضرار بعجلتين تابعة للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات اي احداث عنف او تصادمات تذكر".

ودعت المفوضية المتظاهرين للحفاظ على سلمية تظاهراتهم وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، كذلك الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والتعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت القوات الامنية والمتظاهرين باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وإيقاف اي عنف، كما دعت إلى المزيد من التعاون وتركيز القوات الامنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي.

كما أشادت المفوضية بالمهنية العالية والانضباط الكبير الذي تمتعت به الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها للحفاظ على أرواح المتظاهرين"، فيما جددت "مطالبتها للحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة في تعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق".

ر.إ

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