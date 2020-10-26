2020/10/26 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، عن جدول مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.



وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة القادم، وتستمر على مدار 3 أيام.



وتقام 5 مباريات يوم الجمعة، حيث يلتقي نفط الوسط مع النجف، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت بغداد، فيما يلعب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي الممتاز..



تعرف على جدول مباريات الجولة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

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