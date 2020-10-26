انتشار أمني واسع أمام السفارة الفرنسية في بغداد عقب دعوات الاحتجاج

2020/10/26 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

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انتشرت قوات أمنية، أمام السفارة الفرنسية في منطقة ابو نؤاس بالعاصمة بغداد، وذلك عقب دعوات على المنصات الاجتماعية للتظاهر أمامها.

وكثفت القوات الأمنية انتشارها، أمام وفي محيط السفارة تحسبا لحصول طارئ، في حين لفت مصدر إلى أن المحتجين بدأوا بالتوافد إلى ساحة كهرمانة.

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