آيس كريم بايدن يغضب ترمب من الصحفيين

2020/10/26 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإعلاميين في الولايات المتحدة بمحاباة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

ووجه ترمب انتقادات لطبيعة الأسئلة التي توجه إليه من قبل الصحفيين قائلا ما نصه، هل لاحظتم ان الإعلاميين يركزون في أسئلتهم دائما على عدد الإصابات بفيروس كورونا، ويتجنبون الحديث عن معدلات تعافي المصابين، على الرغم من قيامنا بعمل جيد في مواجهة الوباء.

وأضاف ترمب بصيغة متهكمة، ان الصحفيين سألوا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عندما كان يتناول المثلجات عن نكهتها معلقا على ذلك بالقول هل تعتبرون هذه أسئلة، لماذا لم توجه لي أسئلة من هذا النوع، انهم بهذه الطريقة يرغبون بفوز بايدن في الانتخابات.

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