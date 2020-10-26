عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3244 حالة شفاء و48 وفاة

2020/10/26 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل3691 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3244 حالة و48 وفاة.

– الصحة: حالات الشفاء الكلي..



384 الف و593 حالة بنسبة شفاء أكثر من 84 بالمئة.

– الصحة: عدد الإصابات الكلي: 455 ألف و398 إصابة.

– الصحة: عدد الحالات التي تحت العلاج: 60134حالة.

– الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة:400 حالة.

– الصحة: عدد الوفيات الكلي..10671 وفاة.

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