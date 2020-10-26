لا تكنْ متفاخراً يا موتُ-قصيدة جون دون- ترجمة حكمت الحاج - حكمت الحاج

2020/10/26 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج لا تكنْ متفاخراً يا موتُ..



قصيدة: جون دون..



ترجمة: حكمت الحاجأيها الموتُلا تتباهَ بنفسكَ وإنْ سَـمّـاكَ البعضُ الجبارَ المرعبَلأنك لست كذلكوأولئك الذين تظن أنك تقهرهملا يموتون البتةأيها الموت المسكينبل إنك حتى لعاجز عن قتلي.الراحة والنوم،وما هما إلا صورتان منكلنا منهما مسرة كبرىإذن،لا بد من مسرات أكبر تفيض منكلذلك فإن أفاضلنا يتسابقون ......





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