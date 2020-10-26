نظرية الكون التعاقبي أو الدوري 4-8 - جواد بشارة

2020/10/26 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي 4عندما نعرف حقيقة الثقوب السوداء سنكتشف حقيقة الكون المرئي وهل هو ثابت أم تعاقبي:من المؤكد أن الثقوب السوداء هي واحدة من أغرب الأشياء في الكتالوج الكوني.



تنبأت معادلات النسبية العامة لألبرت أينشتاين بها، ولم يعد وجودها موضع نقاش اليوم، فقد نشر تعاون Event Horizon Telescope الصورة الأولى للجانب الهيكلي للثقب الأسود في عام 2019.



ولكن على الرغم من كل القرائن الملاحظة التي ......





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