2020/10/26 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – نفى بول بوجبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا، الأخبار المتداولة بخصوص اعتزاله اللعب الدولي مع “الديوك”.



وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن بوجبا قرر اعتزال اللعب مع منتخب فرنسا، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن اللاعب المسلم اعتبر تلك التصريحات مسيئة للإسلام.



وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوجبا يحسم موقفه من اعتزال اللعب مع فرنسا وكالة الصحافة المستقلة.

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