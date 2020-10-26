بـ1283 اصابة.. كردستان تسجل أعلى حصيلة اصابات بكورونا

2020/10/26 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانافاد مصدر طبي من داخل اقليم كردستان، اليوم الاثنين، بتسجيل اعلى معدل للاصابات بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "دوائر صحة الاقليم سجلت اليوم 1283 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

يتبع..

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