كاتانيتش يرصد مباراة النفط والصناعات من المدرجات

2020/10/26 | 16:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حضر مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، مباراة النفط والصناعات الكهربائية ضمن لقاءات الجولة الاولى من دوري الكرة الممتاز.

وقال مساعده صالح حميد لـ /المعلومة/ إن “كاتاناتيش، قرر حضور عدد من مباريات الدوري الممتاز من اجل الوقوف على مستويات اللاعبين وامكانية ضم لاعبين جدد للمنتخب الوطني”.

واوضح أن “كاتانيتش حدد بالفعل عدد من اللاعبين لامكانية ادراجهم في قائمة المنتخب الوطني خلال المباريات الودية بشهر تشرين الثاني المقبل”، مشيراً إلى أن “المدرب سيجتمع بلاعبي المنتخب قريباً في اربيل ”.

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