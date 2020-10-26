2020/10/26 | 16:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ عاد اليوتيوبر المصري الشهير أحمد الغندور ، والشهير بالدحيح ، مرة أخرى إلى جمهوره على السوشيال ميديا ببرنامج جديد يحمل إسم”متحف الدحيح” عبر منصة شاهد الإلكترونية.



وحققت الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح ، نسبة مشاهدة عالية بعد عرضها مساء أمس الأحد ، وتصدر هاشتاغ الدحيح ، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلقة الأولى من “متحف الدحيح” لليوتيوبر أحمد الغندور تتصدر تريند تويتر فى مصر وكالة الصحافة المستقلة.

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