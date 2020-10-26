تحالف سني - شيعي - كردي بقائمة واحدة.. نائب يطرح توقعاته لإنتخابات 2021

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، الإثنين، 26 تشرين الأول، 2020، أن تشهد الانتخابات المقبلة قبل اجراءها تحالفات سياسية من مكونات مختلفة.

وقال فدعم في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هنالك مقترحا لتأسيس تحالف طولي يبدأ من دهوك وينتهي في البصرة يضم السنة والشيعة والكرد بقائمة انتخابية واحدة في الانتخابات المقبلة".

وبشأن امكانية اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد قال فدعم،"لا اتوقع ان تجري الانتخابات في حزيران المقبل، بسبب ضيق الوقت امام المفوضية المستقلة للانتخابات".

وتوقع النائب عن تحالف عراقيون أن "تجري الانتخابات في شهر تشرين المقبل من عام 2021".

وكان مجلس النواب، قد صوت يوم السبت الماضي على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد لـ16 محافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما أجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى جلسة اليوم الاثنين".

وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران المقبل من عام 2021، موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

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