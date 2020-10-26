الحداد: لايمكن التصويت على الدوائر الإنتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الاثنين، انه لا يمكن التصويت على الدوائر الإنتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات.

واشار الحداد في الإجتماع الذي عقد بحضور هيئة رئاسة البرلمان والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، إلى أن "تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الإنتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف، وأضاف نائب رئيس المجلس بأن مساء اليوم سيشهد التصويت على الدوائر الإنتخابية المتبقية لتلك المحافظتين".وبين "لايمكن التصويت على الدوائر الإنتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يسعى دائماً للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير".

وترأس النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، اجتماعاً مع اللجنة القانونية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان ترأس اجتماعاً مع اللجنة القانونية ونواب محافظتي نينوى وكركوك لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية للمحافظتين".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة باستثناء محافظتي كركوك ونينوى، بسبب خلاف المكونات.

ويتوقع برلمانيون حسم ملف بقية الدوائر الانتخابية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد بحسب رئاسة البرلمان، في السادسة من مساء اليوم الاثنين.

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