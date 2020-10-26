تحالف الفتح: فرنسا خسرت العالم العربي والاسلامي ويجب مقاطعة منتجاتها

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، ان “فرنسا” خسرت العالم العربي والاسلامي على خلفية اساءة رئيسها للاسلام، وفيما طالب باستدعاء السفير الفرنسي وتوجيه رسالة احتجاج، دعا الى مقاطعة منتجاتها.وذكر التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “فوجئ العالم الإسلامي والعربي وأصدقاء الشعب الفرنسي بالتصريحات ماكرون المسيئة ضد الإسلام ورسوله الكريم وأحكامه …

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