2020/10/26 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و23 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أشارت الى ان حصيلة الاصابات منذ فشي الوباء بلغت 70155 حالة.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع المجموع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).