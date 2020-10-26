أردوغان: التهجم على الإسلام بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، التهجم على الإسلام والمسلمين بدأ من زعيم فرنسا “المحتاج لعلاج عقلي”، ووجه أردوغان نداءً بلشعب التركي قائلا “لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبداً”، فيما دعا زعماء العالم الى “الوقوف لجانب المسلمين المظلومين في فرنسا”.وبين الرئيس التركي، ان “العداء للإسلام والمسلمين أصبح سياسة مدعومة على …

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