متظاهرو بابل يرفعون الخيم من ساحة الاعتصام ويفتحون الطرق

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/أعلن المتظاهرون في بابل اليوم الاثنين عن البدء برفع خيم التظاهرات وتوقفها مؤقتا من أجل تفويت الفرصة على كل من حاول ابعاد التظاهرات عن مسارها السلمي.واصدر المتظاهرون بيانا اكدوا فيه" أن متظاهري بابل وإيمانا منهم بسلمية التظاهرات ومن أجل تفويت الفرصة على من حاول تحريف التظاهرات عن مسارها السلمي والعبث بالممتلكات العامه قرروا البدء برفع خيم التظاهرات وتوقفها مؤقتا.واضاف البيان أن التظاهرات قد يعاد النظر فيها في الأيام القليلة المقبلة وفق مستجدات الوضع السياسي العام"./انتهى

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