متظاهرو ساحـة التحـرير يبدأون برفع خيـم الاعتصام

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بدأت مجموعات من المتظاهرين برفع خيم الاعتصام من محيط ووسط ساحـة التحـرير ، فيما تداولت اوسط محلية تبني قرار بالأنسحاب من ساحة التحرير ورفع الخيم كليًا ، مع مطالبة القوات الأمنية بإعتقال العناصر المسيئة التي تتواجد في أماكن حركات الإحتجاج بالتحرير./انتهى5

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