النزاهة العراقية تطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان.. لهذا السبب

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق ،اليوم الاثنين، عن طلب لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية....

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