اللواء رسول يعلن تفاصيل القبض على إرهابيين اثنين في الانبار

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الانبار....

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