اليكم.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

2020/10/26 | 16:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي لكورونا في البلاد لليوم.

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