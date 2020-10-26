كردستان تسجل 23 حالة وفاة و1283 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/26 | 16:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن اقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل 52 حالة وفاة و1283 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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