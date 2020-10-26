2020/10/26 | 16:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفى قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين، ما تداولته وسائل الاعلام بشأن انفجار كدس عتاد في معسكر أشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفي انفجار كدس عتاد في معسكر {أشرف} بديالى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفي انفجار كدس عتاد في معسكر {أشرف} بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).