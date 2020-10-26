المولد النبوي الشريف

2020/10/26 | 16:50 - المصدر: المعلومة

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كتب / القاضي المتقاعد حسن الحميري

في الربيع وفي الثاني عشر منه ولد خير خلق الله سيد البشر محمد ابن عبد الله رسول الله بواد غير ذي زرع عند البيت الحرام الذي أقام قواعده نبي الله إبراهيم..لم يكن مولده خافيا عن من لديه علم رباني عن البشر..



وجاء مولد عيسى عليه السلام ليبشرهم بمولد نبي اسمه احمد..



معروف النسب والحسب والامانه..( قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه.) جاء عل فتره من الرسل بصحف مطهره كاشفه عن صحف إبراهيم وموسى بعد أن كان الابتعاد عنها أصبح كبيرا..



فما كان قولهم الا أن هي الا أساطير الأولين..



وتوالى نزول الوحي محذرا من غضب الله الذي أصاب السابقون الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور فعصوا سننه..



وصبر المبعوث الامين على جبروت أهل مكه وما كان صبره الا بالله..



وفكروا بقتل الاسوه الحسنه ولكن كان مكر الله فوق مكرهم… كان مبشرا للعالمين بصبح عهد جديد… وكانت المدينه بأنتظار أعظم قائد..



كانوا ينتظرون الرساله ومن شرفه الله بحملها..



ومن المدينه المنوره شع نور الرساله وأضاءت المشرقين والمغربين واشرقت حضاره جديده..



حضارة الإسلام… فيها العدل والمساواة والإنصاف وكانت دعوه للوحده والتوحيد..



فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لسيد عل عبد الا بالتقوى وباتت الطبقيه من سنن الماضي الغابر…كون المسلمون سواسيه كاسنان المشط..



ومنع الربا ودعا إلى ترك القمار والعبث والتوجه إلى العمل الجاد النافع الذي يزيد في ثراء الاقتصاد..



وكانت بداية النهايه للرق البشري وتجسدت مكارم الأخلاق مباءي دينيه فكان أن (تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونو عل الإثم والعدوان…) وخيركم خيركم لأهله..



وامرهم شورى بينهم وسيد الشهداء حمزه ورجل قام إلى أمام ظالم فقتله..



وخير الناس من نفع الناس… واطلبوا العلم ولو كان في الصين..



ورحم الله عمل عملا فاتقنه وحرم ودا البنات(وإذا الموؤده سئلت بأي ذنب قتلت) ولا يؤخذ المرء بجريرة ابيه ولا أخيه(ان تعمل مثقال ذرة خيرا تره) والبنية على المدعي بعد أن كانت قبله على المدعي عليه وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم يحسب للإسلام ولحقوق الإنسان فيه..ومن مكارم الإسلام للعرب أن انزل القرآن بلغتهم فكان ذكر لهم بين الاقوام مادام الليل والنهار السلام عليك يارسول الله يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا..

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