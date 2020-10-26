2020/10/26 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يشدد على استرداد المبالغ من مزدوجي الرواتب المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يشدد على استرداد المبالغ من مزدوجي الرواتب المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).