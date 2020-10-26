2020/10/26 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، في بيان إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون، يعتبر "خطوة شجاعة"، وإن على كل المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما تماشيا مع الاتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خطوة شجاعة".. بومبيو يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خطوة شجاعة".. بومبيو يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).