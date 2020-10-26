توضيح من الحشد الشعبي بشأن تفجير معسكر أشرف

2020/10/26 | 16:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفى قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين، ما تداولته وسائل الاعلام بشأن انفجار كدس عتاد في معسكر أشرف.



وقال الموسوي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2020)، إن "التفجير كان عبارة عن تفجير مخلفات حربية وعبوات كانت مزروعة في بساتين ديالى التي مازلنا نطهر بقايا مخلفات داعش لعودة الحياة الزراعية والسكنية فيها".

وأضاف الموسوي، أنه "تم تفجيرها خارج المعسكر في موقع مسيطر عليه من قبل قوات الحشد الشعبي".

وكان مصدر امني قد افاد، الاثنين، بانفجار كدس عتاد تابع للواء الرابع في الحشد الشعبي، بمقره داخل ’معسكر أشرف’ في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"ناس"، (26 تشرين الأول 2020)، إن "كدس عتاد انفجر داخل أحد المشاجب، في معسكر العراق الجديد للحشد الشعبي (معسكر اشرف) قرب ناحية العظيم شمالي ديالى".

واضاف، أن "المشجب تابع للواء الرابع/الحشد الشعبي".

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