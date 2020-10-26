الرشيد يصدر بيانا بشأن ترويج قرض ترميم الوحدات السكنية

2020/10/26 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مصرف الرشيد، الأثنين، شمول فروعه في بغداد والمحافظات كافة بترويج قرض ترميم الوحدات السكنية للموظفين والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (26 تشرين الأول 2020)، انه "يعلن عن شمول كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج معاملات منح قرض ترميم الوحدات السكنية".

وأوضح، ان "مبلغ القرض حدد بـ(40) مليون دينار لموظفي دوائر الدولة و(30) مليون دينار للمواطنين من غير الموظفين".

وأضاف، ان "التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت منح الموظفين الموطنة رواتبهم بدون كفيل اما الغير موطنة رواتبهم من الموظفين والمواطنين تمنح لهم بشرط الكفيل".

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