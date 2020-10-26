الحشد الشعبي يوضح بشأن إنفجار كدس عتاد بمعسكر في ديالى

2020/10/26 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن ما تداولته وسائل الاعلام حول انفجار كدس عتاد في معسكر أشرف بمحافظة ديالى.وقال قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التفجير كان عبارة عن تفجير مخلفات حربية وعبوات كانت مزروعة في بساتين ديالى …

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