أوبك+ توضح بشأن احتمالية خسائر اعضائها بحالة انخفاض اسعار النفط

2020/10/26 | 17:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو، اليوم الاثنين، إن منتجي أوبك+ لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام، مضيفا أن أعضاء التحالف لن يغيروا المسار على صعيد إعادة التوازن إلى السوق.

وأضاف: مازلنا متفائلين..



تعافي الاقتصاد والطلب على النفط مازال هزيلا”.

وبحسب (رويترز) كان الأمين العام محمد باركندو يلقي كلمة أثناء منتدى الطاقة الهندي الافتراضي أسبوع سيرا.

وأشار باركندو إلى أن نسبة الامتثال بلغت 100% في المتوسط وعازمون على مواصلة الالتزام.

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