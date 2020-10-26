الكهرباء توضح أسباب إنقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في الكرخ

2020/10/26 | 17:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، توضيحاً حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق الكرخ في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في الوقت الذي تجتهد فيه وزارة الكهرباء وملاكاتها للعمل بظروف استثنائية وتداعيات اقتصادية وصحية لتقديم خدمة مقبولة للمواطنين الكرام، تنوه وزارة الكهرباء وتلفت عناية …

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