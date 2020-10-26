2020/10/26 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح صندوق النقد الدولي وصول العجز في ميزانية العراق إلى اثنين وعشرين بالمئة من الناتج المحلي.

ووصف صندوق النقد الدولي في بيان عجز العراق بأنه الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مبينا أن اقتصاد العراق قد ينكمش بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة.

وأشار البيان إلى أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض إلى أربعة ألاف ومئتين واثنين وثمانين دولارا وهو أدنى مستوى تشهده البلاد منذ عام ألفين وستة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد الدولي يرجح وصول عجز ميزانية العراق إلى 22 % من الناتج المحلي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد الدولي يرجح وصول عجز ميزانية العراق إلى 22 % من الناتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).