2020/10/26 | 17:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / هادي حسن عليوي ـ أيها الكاظمي: قلتً مطالب المتظاهرين أمانة في أعناقنا وتحترم..
لكنك لم تحقق شيئا..
وأصبحت رواتب الموظفين مكرمة من وزير ماليتك.
ـ أيها الكاظمي: وعدتً بمحاسبة قتلة المتظاهرين..
وليس بزيارة أسرهم..
ولم يعتقل احد او تكشف عن أحد..
وما زال الاختطاف والقتل مستمراً.
ـ ايها الكاظمي: رفعت شعار (حكومة حل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيها الكاظمي.. ونتائج استراتيجية: الرقص مع الثعابين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكنك لم تحقق شيئا..
وأصبحت رواتب الموظفين مكرمة من وزير ماليتك.
ـ أيها الكاظمي: وعدتً بمحاسبة قتلة المتظاهرين..
وليس بزيارة أسرهم..
ولم يعتقل احد او تكشف عن أحد..
وما زال الاختطاف والقتل مستمراً.
ـ ايها الكاظمي: رفعت شعار (حكومة حل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيها الكاظمي.. ونتائج استراتيجية: الرقص مع الثعابين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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