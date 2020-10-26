أيها الكاظمي.. ونتائج استراتيجية: الرقص مع الثعابين

2020/10/26 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي حسن عليوي ـ أيها الكاظمي: قلتً مطالب المتظاهرين أمانة في أعناقنا وتحترم..لكنك لم تحقق شيئا..وأصبحت رواتب الموظفين مكرمة من وزير ماليتك.ـ أيها الكاظمي: وعدتً بمحاسبة قتلة المتظاهرين..وليس بزيارة أسرهم..ولم يعتقل احد او تكشف عن أحد..وما زال الاختطاف والقتل مستمراً.ـ ايها الكاظمي: رفعت شعار (حكومة حل […]

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