2020/10/26 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي----------------استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، السيد الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.ونقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، الى السيد الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية الى أفضل العلاقات بين البلدين.وبحث سيادته مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار.وجرى خلال اللقاء أيضا، بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية ، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، الى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة.وأكد رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، للمبعوث الروسي، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها، وأعرب عن تطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا.المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء26-تشرين الأول-٢٠٢٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق يطمح لتطوير العلاقات مع روسيا لمستوى أكبر من الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق يطمح لتطوير العلاقات مع روسيا لمستوى أكبر من الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).