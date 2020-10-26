زراعة الديوانية تناقش الأزمة المالية وتدعو للتركيز على عمليات الاستثمار الزراعي

2020/10/26 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أكد مدير مديرية الزراعة في محافظة الديوانية، حسن مطر، الإثنين، 26 تشرين الأول، 2020، مناقشة الأزمة المالية في البلاد وامكانية طرح حلول لتقليل تبعاتها الاقتصادي، فيما دعا الحكومة إلى التركيز على عمليات الاستثمار الزراعي.

وقال مطر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمل مديرية الزراعة بالأصل عمل بحثي وارشادي، لكنه تطور في الآونة الاخيرة وناقش موضوع الازمة المالية وما يجب ان تقدمهُ ووزارة الزراعة من اجل ان تتجاوز البلاد هذه المحنة".

واضاف أن "مديرية زراعة الديوانية قدمت الكثير من الاراضي الزراعية لغرض استثمارها في مشاريع الثروة الحيوانية والثروة النباتية من قبل القطاع الخاص "، لافتا إلى أن "هناك الكثير من المشاريع المنتجة وصلت الى مراحل الاكتفاء الذاتي مثل مشاريع بيض المائدة ومشاريع فروج اللحم، حيث أن مساهمة القطاع الخاص في رفد السلة الغذائية يساعد على عدم تصدير العملة الصعبة الى الخارج ".

وبين أن "هذا الامر قد يساعد على تواجد السيولة المالية داخل البلاد، الامر الذي يتطلب التركيز على عمليات الاستثمار الزراعي ".

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