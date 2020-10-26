الكهرباء تصدر توضيحا بشأن انقطاع التيار عن بعض مناطق الكرخ

2020/10/26 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، سبب انقطاع التيار عن بعض مناطق الكرخ، داعية الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحفاظ على المنظومة الكهربائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، انه “بالوقت الذي تجتهد فيه وزارة الكهرباء وملاكاتها للعمل بظروف استثنائية وتداعيات اقتصادية وصحية لتقديم خدمة مقبولة للمواطنين، تنوه وزارة الكهرباء وتلفت عناية مواطنينا إلى حدوث عارض فني طاريء أدى الى انفصال خط الضغط الفائق ((تاجي _غرب بغداد ٤٠٠ كي.في)) وخروجه عن العمل في الساعة ١٥.٤٠، مما أثر على انقطاع التغذية عن بعض مناطق جانب الكرخ من بغداد”.

واضاف ان “ذلك جاء تزامنا مع انفصال الخط المذكور وجود أعمال توسعة لمحطة توليد بسماية المركبة، والذي كان يستدعي إطفاء خطوط الضغط الفائق ٤٠٠كي في”، مشيرة الى ان “العمل قائم من قبل ملاكات الوزارة على أعمال تحوير خطوط ((جنوب بغداد _مسيب ٤٠٠ كي.في، وجنوب بغداد_رشيد ٤٠٠كي.في.))”.

واكدت ان “فرق صيانة الخطوط استنفرت فوراً لمعالجة العارض الفني الذي حصل والعمل جاري على اصلاحه وإعادة الخط للعمل”، داعية “المواطنين الى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للحفاظ على المنظومة الكهربائية لحين إكمال أعمال الصيانه”.

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