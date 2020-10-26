2020/10/26 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. متظاهرون يتوافدون أمام السفارة الفرنسية تنديدا بالاساءة الى النبي (ص)) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. متظاهرون يتوافدون أمام السفارة الفرنسية تنديدا بالاساءة الى النبي (ص)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).