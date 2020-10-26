امين عام اوبك يكشف رؤيته بشأن اسعار النفط وموقف توازن السوق

2020/10/26 | 17:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية:الفرات نيوز} أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الاثنين، أن منتجي "أوبك+" لا يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد مثلما حدث في الربع الثاني من العام الجاري.

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