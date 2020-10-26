العراق وروسيا يبحثان سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي

2020/10/26 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه ، ان “الكاظمي، استقبل اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف”، مبينا ان “المبعوث الخاص نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية الى أفضل العلاقات بين البلدين”.

وبحث الكاظمي مع المبعوث الروسي، “العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار”، لافتا الى انه “جرى خلال اللقاء أيضا، بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية ، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، الى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة”.

وأكد الكاظمي، للمبعوث الروسي، أن “الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها”، معربا عن تطلعه الى “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا”.

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