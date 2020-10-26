مام الانسانية تكرم أوائل كركوك

2020/10/26 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مؤسسة مام الانسانية، يوم الاثنين 26/10/2020 حفل تكريم الطلبة الاوائل على مستوى محافظة كركوك للدراستين العربية والكوردية للعام الدراسي 2019-2020.

وجرى حفل التكريم في المركز الثقافي بمدينة كركوك حضره مدير المؤسسة وممثل مدير عام تربية كركوك وعمر قادر معاون المدير العام للشؤون الفنية وبروين خالد مديرة إلاشراف قسم الاختصاص وبروين فاتح مديرة قسم اشراف الدراسة الكوردية ومثنى شكري محمود مدير قسم التعليم المهني وندى عبد الاحد منصور مديرة الدراسة السريانية ومعاون مدير قسم الامتحانات.

وألقيت خلال الحفل كلمات أشادت بجهود الطلبة الأوائل، متمنين لهم مواصلة النجاح في بناء المستقبل الزاهر للبلاد.

هذا واختتمت الاحتفالية بتوزيع الهدايا على الطلبة المتفوقين، فيما ثمن الطلبة المكرمون مبادرة مؤسسة مام الانسانية على هذه الالتفاتة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك ‌

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