الزراعة تكشف عن اجندات ومضاربين وراء رفع اسعار البيض لفتح الاستيراد

2020/10/26 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن وجود اجندات خارجية ومضاربين يعملون على رفع سعر بيض المائدة للضغط من اجل فتح الاستيراد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة / المعلومة /، ان “المنتج المحلي من البيض يغطي اكثر من 80% من حاجة السوق المحلية والاسعار ثابتة الا ان هناك من يعمل على رفع تلك الاسعار”.

واضاف ان “هناك اجندات خارجية ومضاربين وراء رفع الاسعار يقومون بشراء البيض من اصحاب الدواجن وبيعه بأسعار مرتفعة جدا”، عازيا الامر “للضغط على الحكومة لفتح باب الاستيراد”.

واوضح النايف ان “اصحاب الدواجن في خطوة جديدة يعملون على بيع البيض بشكل مباشر للمواطن بأسعار تتراوح مابين 4500 الى 5000 الاف دينار”.

وشهدت الاسواق العراقية منذ ايام ارتفاع اسعار البيض الى 6500 دينار للطبقة الواحدة مما اثار ضجة بمواقع التواصل ودعوات لمقاطعة شراء البيض.انتهى25و

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