2020/10/26 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف.



ونقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين، الى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية الى أفضل العلاقات بين البلدين، بحسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وتلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الاول 2020).

واضاف البيان ان "الكاظمي بحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار".

وجرى خلال اللقاء أيضا، بحسب البيان "بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية ، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، الى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، للمبعوث الروسي، أن "الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها"، معرباً عن "تطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لمبعوث روسيا رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لمبعوث روسيا رغبة العراق بتطوير العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).