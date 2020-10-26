رئاسة البرلمان توضح بشأن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى

2020/10/26 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اوضح نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، أنه لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات.

وقال المكتب الاعلامي للحداد في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (26 تشرين الاول 2020)، انه "في الإجتماع الذي عقد بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، اشار الحداد إلى، أن تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الإنتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف".

وأضاف نائب رئيس المجلس بأن "مساء اليوم سيشهد التصويت على الدوائر الإنتخابية المتبقية لتلك المحافظتين".

وافاد الحداد بحسب البيان انه "لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب يسعى دائما للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير".

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