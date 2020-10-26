شرطة كربلاء تكشف حصيلة الإصابات بين صفوفها في أحداث الأمس

2020/10/26 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن حصيلة الإصابات بين صفوفها في أحداث الأمس.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الاحداث التي شهدتها كربلاء امس خلال التظاهرات ادت الى اصابة 27 عنصرا بينهم ثلاثة ضباط و24 منتسبا".

واضاف ان "هؤلاء تعرضوا لأصابات بليغة في أجسامهم واثنان منهما في حالة خطرة نتيجة لتعرضهم للضرب من قبل المندسين (بالصچم) من بنادق صيد (بمبكشن) فضلاً عن المولوتوف والحجارة".

واكدت انه "لا يزال عدد من المنتسبين يرقدون في المستشفيات لاجراء عملية مستعجلة لهم إضافة الى الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".





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